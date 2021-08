Marseille BAOU Bouches-du-Rhône, Marseille ROMANCE SOLAIRE : Myd / Palavas / Tobhi ™ BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

BAOU, le samedi 14 août à 19:00

La romance est une sorte de folie douce. Le baou vous propose un rendez-vous « electronic-music »… Une rencontre musicale où la terre, le ciel et la mer ne forme qu’un seul horizon, un seul objectif, créer une romance solaire entre vous, l’artiste, et la fête ——————————————— 19:00 – 02:00 Résa de tables : 0635587488 Billetterie : [https://urlz.fr/gdh6](https://urlz.fr/gdh6) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa :0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID “tests-(très)rapides” ——————————————— ● LINE UP █ MYD FB :[https://www.facebook.com/MydSound](https://www.facebook.com/MydSound) █ PALAVAS █ TOBHI™ ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 11€

♫♫♫ BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

