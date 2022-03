Romance Solaire : Mézigue B2B Mad Rey BAOU, 25 mars 2022, Marseille.

Romance Solaire : Mézigue B2B Mad Rey

BAOU, le vendredi 25 mars à 20:00

MEZIGUE B2B MAD REY AU BAOU LE 25 MARS 2022 ! ——————————————— 20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie : [https://bit.ly/3604PF4](https://bit.ly/3604PF4) ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. • 3000 m2 de club open air • 1000 m2 de tente • Des DJ du monde entier • Le ciel, la terre, la mer • 2 BARS, cocktails savoureux • Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— LINE UP █ Mézigue IG : [https://www.instagram.com/meziguepaname/](https://www.instagram.com/meziguepaname/) IL VIENT POUR VOUS ! Cela fait plusieurs années que Mézigue s’est invité dans la vie de ceux qui ont bien voulu le voir. Adepte de Mézigue lui-même, il tire son inspiration de l’argot français, du béton, de la nature et du vide qui constitue chaque chose. Mézigue n’aime pas trop parler de Mézigue, c’est lui d’ailleurs qui a écrit cette biographie et il préfère que cela reste confidentiel. █ Mad Rey IG : [https://www.instagram.com/_mad_rey_/](https://www.instagram.com/_mad_rey_/) Co-fondateur de « Red Lebanese » maison d’édition indépendante et label de musique, Mad Rey est à la fois diplômé des Beaux-Arts de Paris, signature du label house et techno D.KO Records, et producteur de hip-hop sous le nom de « L Rey ». Pour ne pas s’enfermer dans un genre défini, il a proposé un live mélangeant House music, Footworks, Hip-Hop, Techno & Acid.

De 10 à 15€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



