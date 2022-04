Romance Solaire : Detroit Love at Baou BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

DETROIT LOVE BAOU with Carl Craig and Moodymann 1er Dimanche de la saison : DAY EVENT ——————————————— 15:00 – 00:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 3000 m2 de club open air 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier, le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— – MAIN ARTISTES ⬜ CARL CRAIG : IG : [https://www.instagram.com/carlcraignet](https://www.instagram.com/carlcraignet) Site internet : [https://carlcraig.net/](https://carlcraig.net/) Carl Craig est un pionnier de la musique techno de Detroit. Un grand nom du monde de la musique électronique, un musicien américain, un DJ qui a mêlé dans sa carrière électro et jazz, un génie tout droit venu de Detroit qui a fait les grands jours de la Techno internationale lors de sets enflammés. Depuis 40 ans, il a posé les bases d’une musique qui aujourd’hui est devenue immensément populaire. ⬜ MOODYMAN IG :[https://www.instagram.com/moodymann313/](https://www.instagram.com/moodymann313/) Soundcloud : [https://soundcloud.com/moodymann313](https://soundcloud.com/moodymann313) Site internet : [https://www.moodymann.com/](https://www.moodymann.com/) À vrai dire Moodymann c’est l’alias de Kenny Dixon Jr, un DJ et producteur de Detroit dont aurait bien du mal à définir le style unique : pour lui, faire de la house ou de la techno, c’est prolonger l’héritage des musiques noires américaines, de la funk, de la soul, du rnb. C’est mélanger un peu toutes ses racines, et c’est aussi s’amuser à ne suivre aucune chronologie établie par l’industrie du disque. – OTHER ARTISTES : ⬜ JO’Z : DJ local Soundcloud : [https://soundcloud.com/chatnoirdistr…/joz-debord-discal-ep](https://soundcloud.com/chatnoirdistr…/joz-debord-discal-ep) ⬜ NEMS-B : DJ local [https://soundcloud.com/nemsb](https://soundcloud.com/nemsb)

