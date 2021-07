ROMANCE SOLAIRE : David Walters BAOU, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Marseille.

ROMANCE SOLAIRE : David Walters

BAOU, le samedi 31 juillet à 19:00

La romance est une sorte de folie douce. Le baou vous propose un rendez-vous « electronic-music »… Une rencontre musicale où la terre, le ciel et la mer ne forme qu’un seul horizon, un seul objectif, créer une romance solaire entre vous, l’artiste, et la fête ——————————————— 19:00 – 02:00 Un verre acheté = Un verre offert jusqu’à 21H Résa de tables : 0635587488 Billetterie : [https://urlz.fr/ga3t](https://urlz.fr/ga3t) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer « Le Marché », 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa :0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID « tests-(très)rapides » ——————————————— ● LINE UP **DAVID WALTERS** FB : [https://www.facebook.com/davidwaltersplay](https://www.facebook.com/davidwaltersplay) IG : [https://www.instagram.com/davidwaltersplay/?hl=fr](https://www.instagram.com/davidwaltersplay/?hl=fr) Éternel explorateur des cultures créoles, David Walters revient avec un nouvel album inspiré par New York, ville aux confluences des métissages du monde. Une manière de retracer les pas de son grand-père, danseur de claquettes et cuisinier antillais, qui un jour a migré vers New York. Une ville qui n’aura de cesse de fasciner Walters, attiré par l’héritage du funk, du disco ou de la house. « Sa soul créole a du style et souffle un vent tonifiant. » ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU. ——————————————— ➤ ACCÈS Notre parking est gratuit et sécurisé. le Baou / Rond point Antoine Sartorio, puis prendre la montée du Grand Littoral. Le parking se situe sur la droite à 200m, 13016 Marseille Depuis Marseille Centre : Prendre A55, sortie 6 vers Saint-Antoine. Continuer tout droit sur Avenue de l’Argilité, et prendre au rond point la montée de Grand Littoral. Depuis Aix-en-Provence : prendre D9, utiliser la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Marseille/Les Pennes-Mirabeau. Prendre la bretelle sur A7 puis continuer sur A55, et prendre la sortie 6-L’Estaque vers L’Estaque/Saint-Henri/Saint-André. Prendre direction Grand Littoral.

A partir de 10€

♫♫♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T19:00:00 2021-07-31T02:00:00