Romance Solaire / Call Super + Barbara Boeing BAOU, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Marseille.

Romance Solaire / Call Super + Barbara Boeing

BAOU, le samedi 10 juillet à 19:00

SAMEDI 10 JUILLET 2021 Horaires : 19H00 – 02H00 Billetterie sur place et en ligne. – Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 – – LINE UP – ● CALL SUPER : Call Super de son vrai nom Joseph Richmond Seaton, est un DJ et musicien londonien qui s’est taillé une place à part dans le paysage de la musique électronique. Définie par une approche méticuleuse de la composition, de la production, de la direction artistique et de la présentation de son travail, chaque sortie incarne la vision idiosyncrasique de Joseph. C’est un monde coloré qui donne vie aux ombres et jette une brume sur les frontières qui sont devenues courantes dans la musique électronique. Son disque The Present Tense a été le point de départ de Houndstooth (le label de la boîte de nuit londonienne fabric). ● BARBARA BOEING Bárbara Boeing est considérée comme l’un des principaux noms de la scène électronique indépendante du Brésil. Approfondissant ses recherches musicales depuis plus de 10 ans, elle construit des DJ sets autour de différentes de cultures et rythmes. Outre son expérience des platines, Bárbara, qui vient de Curitiba, est également responsable de nombreux projets qui ont changé la vision de sa ville et de la nuit. Elle est également co-fondatrice et résidents de « Alter Disco », qui est devenu un synonyme de liberté d’expression dans son pays. – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Toute personne ne présentant pas ce pass se verra refuser l’entrée sans remboursement de sa prevente. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU. ATTENTION l’attente peu être longue entre le test et l’entrée sur site. Pour plus d’informations contactez le 0760653514

A partir de 11€

♫♫♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T02:00:00