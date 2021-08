Paris L'international île de France, Paris Romance + Les Clopes L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Romance + Les Clopes L’international, 15 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

ROMANCE, collectif dandy punk gorgé de caractère et de convictions. L’Inter présente : ▪ ROMANCE Au détour de voyages, de fugues solitaires ou d’enthousiasme collectif, d’amours et d’amitiés qui façonnent l’existence, la romance suinte comme une sève universelle. Au cœur de la nuit parisienne, à l’aube d’une pandémie mondiale, Charles Crocq, Lise Lechopier et Pierrick Orfao se sont laissés happer par ce nectar pour fonder ROMANCE, collectif dandy punk gorgé de caractère et de convictions. (Antoine Serrurier) ▪ LES CLOPES «La Biélorussie a Molchat Doma. La Belgique Keeper Volant. La France a Les Clopes, groupe déprimant et dépressif mené par un personnage « un peu idiot » avec des lunettes et coiffé d’une perruque : Guillaume Patrick.» (Gonzaï) Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/535718707657280/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-15T20:00:00+02:00_2021-09-15T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris