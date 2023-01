Romana Schmalisch et Robert Schlicht : containers unchained Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-31 18:30:00 – 2023-01-31 20:00:00

Bouches-du-Rhône Ce projet a été prolongé par une résidence à l’Iméra en 2022-23.

Dans la continuité du projet cinématographique et de recherche scientifique À la pêche à l’épave, les artistes Robert Schlicht et Romana Schmalisch organisent au Frac la soirée théorique Containers unchained sur l’invisibilité des conteneurs et des supply chains avec Sergio Bologna, Delphine Mercier et Michel Peraldi. A la pêche à l’épave est un projet cinématographique et de recherche scientifique né d’une résidence des artistes Robert Schlicht et Romana Schmalisch au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2021 en coopération avec le Goethe-Institut Marseille. reservation@frac-provence-alpes-cotedazur.org +33 4 91 91 27 55 Frac 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

