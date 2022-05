Roman Signer, Tombé du ciel Besançon, 22 mai 2022, Besançon.

4 EUR La nouvelle exposition monographique du Frac Franche-Comté sera consacrée à Roman Signer.

Né en Suisse en 1938, sur un continent européen en proie aux fureurs d’une guerre qui l’a profondément marqué, l’artiste est mondialement connu pour ses actions au cours desquelles il utilise des explosifs, mais aussi des phénomènes naturels comme la force du vent ou de l’eau, pour réaliser des « micro-spectacles ou non-événements » : des instants furtifs néanmoins magiques de déflagrations, de chutes ou d’envols qu’il s’attache à saisir par la photographie ou la vidéo et auxquels il donne un prolongement sous forme de sculptures et d’installations. L’ensemble participe d’une œuvre que l’artiste qualifie de « sculpture du temps ».

Autour de quelques œuvres antérieures à 2020, notamment Klavier (2010) entrée récemment

dans les collections du Frac ou des vidéos d’actions qui retracent le parcours de l’artiste, l’exposition

Tombé du ciel rassemble de nombreuses œuvres inédites qui relèvent d’un processus aboutissant à la transformation de matériaux pauvres et de la collision d’objets du quotidien (bidons, parapluies, tables, kayaks, chapeaux, véhicules…) : des propositions qui font dériver la sculpture vers le champ de l’expérimentation et de ses corollaires – l’aléatoire, l’accident, le danger, la catastrophe… Les œuvres qui composent ainsi l’exposition suggèrent ou mettent en œuvre le mouvement. Elles évoquent les prémisses, l’attente et les résultantes d’un processus dynamique qui semble parfois défier les lois de la physique. Quelque chose est arrivé, arrive ou va survenir au cœur de ces œuvres s’inscrivant dans des narrations improbables et absurdes.

L’exposition rend ainsi hommage à un artiste qui a renouvelé la tradition de la performance et

n’a eu de cesse depuis le début des années 1970 d’interroger la sculpture à l’aune du temps.

