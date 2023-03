Roman policier : rencontre avec Melvina Mestre Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Roman policier : rencontre avec Melvina Mestre Librairie de Paris, 16 mars 2023, Paris. Le jeudi 16 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Venez rencontrer l’autrice Melvina Mestre à l’occasion de la parution de son roman policier inédit « Crépuscule à Casablanca » paru aux éditions Points policier. Gabrielle Kaplan, détective privée, se voit confier une affaire a priori banale : récupérer des documents chez la femme de son client, Henri Delmas. Mais une fois les documents restitués à son propriétaire, Kaplan est suivie sans relâche par divers individus… Melvina Mestre est déléguée générale adjointe de la Fondation Engagement Médias pour les jeunes. Librairie de Paris 7 -11 place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/livre/9782757899915-crepuscule-a-casablanca-une-enquete-de-gabrielle-kaplan-melvina-mestre/?utm_source=dma 01 45 22 47 81 b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.librairie-de-paris.fr/livre/9782757899915-crepuscule-a-casablanca-une-enquete-de-gabrielle-kaplan-melvina-mestre/?utm_source=dma

Melvina Mestre à la LDP

