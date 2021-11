Nantes Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Roman-photo participatif Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

A partir du fonds Chapeau qui rassemble des cartes postales et des photos d’archives, nous invitons le public à fabriquer un roman photo. Deux options sont proposées : – l’option manuscrite, avec des agrandissements papier et la possibilité de remplir le phylactère directement à la main. Les participants pourront repartir avec leur création. – l’option numérique, en intervenant sur l’image via l’application Canva installée sur des tablettes. Les participants pourront récupérer leur création par mail. Amusez-vous à détourner les images issues de nos fonds de cartes postales et de photos anciennes. Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

