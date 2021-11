Roman MININ “Mining Art” Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 19 novembre 2021, Paris.

Roman MININ “Mining Art”

du vendredi 19 novembre au vendredi 17 décembre à Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris

Après son succès à Varengeville-sur-Mer, la ville célèbre pour les chefs-d’œuvre de Georges Braque et Raoul Ubac d’artistes, où son nom restera à jamais associé avec le vitrail qu’il a créé , avec l’ exposition dans le Musée Michel Ciry, le Centre Culturel d’Ukraine en France en coopération avec la Galerie Mhaata sont heureux de présenter ses œuvres à Paris. Roman Minin est l’un des artistes les plus populaires en Ukraine. Son travail est authentique, ses œuvres sont pleines de couleurs et d’expressions de l’Ukraine orientale. L’artiste, descendant d’une famille de mineurs, a consacré toute son énergie créative à la recherche et à la création d’architectures de travail pour les générations futures. L’exposition “Mining Art” témoigne de la manière par laquelle un artiste utilisant différents modes traditionnels d’expression artistique s’approprie aujourd’hui les outils numériques pour faire son entrée sur marché de l’art digital. L’exposition présente des tapisseries et tapis, des bas-reliefs dans le style caractéristique de l’artiste, des peintures, des photographies, des installations numériques et des vitraux. Roman Minin travaille sur le concept de réalité augmentée depuis 1999. C’est le premier artiste en Ukraine à avoir installé un monument en réalité augmentée en 2017. Il est le fondateur de SMS ART en 2004, organisateur depuis 2020 de concours d’artistes dans le domaine de la création d’art numérique à l’aide des casques de réalité virtuelle. Il a ouvert à Kharkov un centre artistique (Art Embassy) dédié à la formation artistique et au partage d’expérience. Dans l’expression artistique virtuelle, Roman Minin a développé un projet baptisé “Temple de l’exploitation minière”, qui l’a conduit à créer un symbole universel de l’activité minière. En 2018, il lance le concept du Transmonumentalisme. En tant qu’un des propriétaires de la société V-ART, Roman Minin a souhaité inviter le directeur de cette société pour une présentation, qui aura lieu le 20 novembre et sera adressée de tous ceux qui souhaitent savoir plus sur l’art numérique et le nouveau marché de l’art NFT. Grâce à cette exposition, nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui une figure majeure de l’art ukrainien, un missionnaire de l’art digital et de l’art des médias, qui a déjà conquis Londres, Genève, Cracovie, Brussel et des autres lieux de la gravité culturelle.

Vernissage sur inscription, exposition entrée libre

EXPOSITION 19/11 – 17/12/2021 , mar-vend, 14-19h, venissage – 19/11 à 19h, rencontre avec l’artiste et la présentation de sa plateforme NFT ART – 20/11, 15-17h

Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris



2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T21:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00