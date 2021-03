Roman Frayssinet, 20 octobre 2021-20 octobre 2021, Marseille.

Roman Frayssinet 2021-10-20 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-21 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille Bouches-du-Rhône

24 39 Suite à la situation sanitaire liée à la Covid-19, Olympia Production se voit dans l’obligation de reporter une nouvelle fois les dates du spectacle « Alors » de Roman Frayssinet prévues en mars 2021 :



11.03.2021 – Marseille / Le CEPAC Silo, reporté au 20.10.2021



12.03.2021 – Marseille /Le CEPAC Silo, reporté au 21.10.2021



Pour rappel, la date initiale du spectacle était le 14 Octobre 2020. Cette date avait été reporté en mars 2021 et divisée en deux séances.



Les personnes ayant acheté leurs places auprès du réseau France Billet devaient se présenter à la représentation du 11 Mars et leurs billets sont donc désormais valables pour la séance du 20 Octobre 2021.



Les personnes ayant acheté leurs places auprès des autres réseaux de billetterie que France Billet (Ticketmaster, Auchan, Cultura, Leclerc, Adam Concerts, Le Cepac Silo, MyTicket) devaient se présenter à la représentation du Vendredi 12 Mars et leurs billets sont donc désormais valables pour la séance du 21 Octobre 2021.



Les billets datés du 14 Octobre 2020 restent valables dans la configuration de placement non numéroté ; seule la catégorie du billet sera conservée (Catégorie 1, 2 ou 3).



Les billets achetés pour les séances prévues en Mars 2021 seront également valables pour les dates de report correspondantes.



Si vous ne pouvez plus vous rendre à la date reportée, merci de contacter dès que possible votre point de vente afin de connaître les modalités de remboursement.



Merci de votre compréhension.



_____________________________________





L’amour, l’intelligence, l’ennui, la beauté, les cycles de la vie et de la nature, l’imagination et le temps sont les sujets sur lesquels il a choisi de converser avec ceux qui tenteront l’expérience.



Entre Standup classique et absurde, Roman Frayssinet présente un humour surréaliste et singulier. Entre Montréal et Paris il a su associer subtilité européenne et efficacité américaine.



Entre vous et moi, vous devriez voir ce spectacle.

Fougueux, audacieux et passionné, Roman a placé l’authenticité au coeur de sa démarche artistique et dévoile dans ses envolées romanesques le résultat de ses réflexions.

https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenements/

Fougueux, audacieux et passionné, Roman a placé l’authenticité au coeur de sa démarche artistique et dévoile dans ses envolées romanesques le résultat de ses réflexions.

Suite à la situation sanitaire liée à la Covid-19, Olympia Production se voit dans l’obligation de reporter une nouvelle fois les dates du spectacle « Alors » de Roman Frayssinet prévues en mars 2021 :



11.03.2021 – Marseille / Le CEPAC Silo, reporté au 20.10.2021



12.03.2021 – Marseille /Le CEPAC Silo, reporté au 21.10.2021



Pour rappel, la date initiale du spectacle était le 14 Octobre 2020. Cette date avait été reporté en mars 2021 et divisée en deux séances.



Les personnes ayant acheté leurs places auprès du réseau France Billet devaient se présenter à la représentation du 11 Mars et leurs billets sont donc désormais valables pour la séance du 20 Octobre 2021.



Les personnes ayant acheté leurs places auprès des autres réseaux de billetterie que France Billet (Ticketmaster, Auchan, Cultura, Leclerc, Adam Concerts, Le Cepac Silo, MyTicket) devaient se présenter à la représentation du Vendredi 12 Mars et leurs billets sont donc désormais valables pour la séance du 21 Octobre 2021.



Les billets datés du 14 Octobre 2020 restent valables dans la configuration de placement non numéroté ; seule la catégorie du billet sera conservée (Catégorie 1, 2 ou 3).



Les billets achetés pour les séances prévues en Mars 2021 seront également valables pour les dates de report correspondantes.



Si vous ne pouvez plus vous rendre à la date reportée, merci de contacter dès que possible votre point de vente afin de connaître les modalités de remboursement.



Merci de votre compréhension.



_____________________________________





L’amour, l’intelligence, l’ennui, la beauté, les cycles de la vie et de la nature, l’imagination et le temps sont les sujets sur lesquels il a choisi de converser avec ceux qui tenteront l’expérience.



Entre Standup classique et absurde, Roman Frayssinet présente un humour surréaliste et singulier. Entre Montréal et Paris il a su associer subtilité européenne et efficacité américaine.



Entre vous et moi, vous devriez voir ce spectacle.