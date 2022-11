Roman Frayssinet Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: 13004

Marseille 4e Arrondissement

Roman Frayssinet Marseille 4e Arrondissement, 8 décembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Roman Frayssinet

132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote Marseille 4e Arrondissement 13004 L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

2022-12-08 21:15:00 21:15:00 – 2022-12-10

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement

13004 EUR 25 25 Roman Frayssinet vient tester ses nouvelles blagues rien que pour nous a l’Antidote ! Roman Frayssinet http://www.theatreantidote.fr/ L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 13004, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement 13004 L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Departement 13004

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 13004 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Roman Frayssinet Marseille 4e Arrondissement 2022-12-08 was last modified: by Roman Frayssinet Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 8 décembre 2022 13004 132 Boulevard de la Blancarde L'Antidote Marseille 4e Arrondissement 13004 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement 13004