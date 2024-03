ROMAN DODUIK LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, vendredi 8 novembre 2024.

ADORABLE… A 25 ans, alors qu’il n’écoute que Nostalgie et se régale des films d’auteur français, Roman Doduik se retrouve entrainé dans l’engrenage des réseaux sociaux. Avec plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram, il devient, malgré lui, une des figures préférées de la fameuse GenZ ! Mais quand la caméra s’éteint, Roman retrouve la scène et les plaisirs d’un stand-up aussi piquant qu’intelligent, sans se préoccuper de la censure des réseaux. Avec une grande agilité, Roman propose un spectacle à l’écriture incisive et jongle avec aisance entre rire et émotion. Du harcèlement scolaire aux coulisses parfois peu reluisantes de l’influence, de son rêve de devenir enfin un vrai « bonhomme », lui qui doit supporter sa bouille d’éternel gamin, à ses déboires en couple, Roman esquive clichés et blagues faciles et offre un show qui renouera le dialogue entre les générations. …VRAIMENT ?

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-11-08 à 21:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13