Roman Doduik : ADOrable Compagnie du Café-Théâtre, 10 juin 2022, Nantes.

2022-06-10 Représentations les 10 et 11 juin 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations les 10 et 11 juin 2022 à 20h30dans la grande salle

One man show. Avec 3 millions d’abonnés accros à ses vidéos, Roman Doduik est devenu la nouvelle star des ados ! Ils le prennent pour un des leurs mais Roman est une énorme arnaque : il a beau avoir une bouille de gamin, il a fêté ses 23 ans, il écoute plus souvent Serge Gainsbourg qu’Aya Nakamura, préfère mater des films d’auteur français que des animés japonais et il ne joue plus aux jeux vidéo depuis le serpent du Nokia 3310. Mais à force de passer du temps avec eux et d’écouter leurs confidences, Roman en sait plus sur les Ados que leurs propres parents et dans ADOrable, il balance tout et dresse avec humour et tendresse le portrait malicieux et sans tabou d’une génération parfois exaspérante mais toujours ADOrable ! Roman réussit avec aisance à faire kiffer les ados et à faire rire les boomers, et vous révèle les secrets du rap dépressif, les coulisses des réseaux sociaux, les dangers de Fornite et les bases du langage des ados pour que “tu captes enfin les bails” ! Aussi attachant qu’insolent, Roman apporte un vent de fraicheur inédit dans un show à découvrir en famille qui permettra de lancer le dialogue entre parents et adolescents ! Reste à savoir lesquels en apprendront le plus… Auteur : Roman Doduik, Jocelyn Flipo

Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com