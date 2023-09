Romainville – Apéro vélo Romainville Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis Romainville – Apéro vélo Romainville Romainville, 12 octobre 2023, Romainville. Romainville – Apéro vélo Jeudi 12 octobre, 19h00 Romainville Bonjour à toutes et tous,

On vous donne rdv pour notre apéro de rentrée le 12 octobre à 19h. C’est l’occasion de venir nous rencontrer si vous n’êtes pas encore adhérent·e de l’association Romainville à Vélo.

Pas mal de sujets au programme : Avancement des projets en discussion avec la mairie

Discussion sur l’organisation d’une prochaine action

Proposition de nouvelles activités Et toutes les propositions que vous nous apporterez !

À bientôt ! Romainville 105-107 rue Gabriel Husson, Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

