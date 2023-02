MANOEUVRE – AIDE PLOMBIER H/F — Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

Recrutement clauses sociales – CDD 8 mois — Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{“link”: “mailto:recrutement.clausesociale@est-ensemble.fr”}] MANOEUVRE – AIDE PLOMBIER H/F Recrutement clauses sociales – CDD 8 mois

JMG – 38 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN

NOM DU CHANTIER : ROMAINVILLE PARAT – OPH 93

LOT CONCERNE : Chauffage / Plomberie / Ventilation

ADRESSE CHANTIER : Résidence Parat – 16-20 rue des Chanteloups / 63-37 rue du Dr Parat, 93230 ROMAINVILLE

POSTE EN INSERTION PROPOSE : Manoeuvre -Aide plombier

HORAIRES DE TRAVAIL : 08H-12H — 13H-16H (du lundi au vendredi)

DESCRIPTIONS DES TACHES : manutention, aider les ouvriers sur le chantier en plomberie, chauffage, peinture.

PROFIL RECHERCHE : Si possible une personne ayant déjà eu une 1ère expérience dans le bâtiment

Surtout une personne dynamique, motivée et rigoureuse et qui respecte les horaires de travail.

Nous proposons un CDD de 8 mois, au SMIC, avec panier repas (10.60 € par jour travaillé) et remboursement PASS NAVIGO si la personne prend les transports pour aller jusqu’au chantier. Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, l’entreprise JMG recherche, pour un chantier à Romainville :

Un-e Manœuvre-Aide Plombier.e H/F en CDD pour une durée de 8 mois à temps plein

Prise de poste au plus vite (cf fiche de poste en PJ) CV à envoyer à : recrutement.clausesociale@est-ensemble.fr

