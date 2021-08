ROMAIN VUILLEMIN QUARTET – JAZZ MANOUCHE LE BAL BLOMET, 15 octobre 2021, Paris.

La musique manouche en France : le violon rencontre la guitare. Le peuple manouche, avant son arrivée en France, a voyagé pendant des siècles depuis son départ d’Inde…

Le peuple manouche, avant son arrivée en France, a voyagé pendant des siècles depuis son départ d’Inde. Il a côtoyé de multiples cultures qui ont forgé son héritage culturel complexe. La branche Sinti, installée principalement en Italie, en France et en Allemagne, se distingue par sa touche musicale, où les musiques traditionnelles se mélangent au jazz américain. Les gitans jouent le jazz manouche à grand renfort de guitares acoustiques, violons et contrebasses, et créent un jazz à la française « sans tambour ni trompette ». Parmi eux de grands artistes comme Shnuckenack Reinhardt, Tchavolo Schmitt ou encore Biréli Lagrène.

La presse le recommande :

Jazz News, les pépites cachées (Oct 2018) : « Why not? est plus qu’un clin d’œil patrimonial ou une actualisation : une déclaration d’amour et de création artistique qui donne envie » Pierre Tenne

RÉVÉLATIONS Jazz Magazine (Oct 2018 / Album « Why not? ») : « Ce qu’il faut dans le répertoire et les arrangements pour renouveler le style » Franck Bergerot

Romane à propos de l’album « Why not? » (2018) : « Quelle surprise d’entendre la renaissance de ces œuvres par des musiciens aussi jeunes et talentueux »

SÉLECTION COULEURS JAZZ ( 2015 / Album « Swinging in Paris ») « La virtuosité -pourtant présente- n’est pas le premier objectif . La musicalité et l’harmonie sont les deux fils conducteurs du projet… avec le swing bien sûr…. ! » Christian Grimauld

