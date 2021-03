Saint-Jean Espace Palumbo Haute-Garonne, Saint-Jean Romain Simancas – one man show Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Palumbo, le vendredi 7 mai à 21:00

« HUMOUR, CHANSON, MAGIE » Romain, seul en scène, partage sa vision du monde et son incroyable capacité à se retrouver dans des situations incongrues ! Ses tocs, son hypersensibilité aux odeurs, son rapport ambigu avec les frigos…

Sans tabous, il se met à nu devant son public !

Aujourd’hui, à 28 ans, après avoir passé une partie de son enfance en foyer pour enfants, Romain fait preuve d’humour et d’autodérision sur son histoire atypique. Embarquez dans la bulle d’un artiste capable de transformer chaque manie en un délicieux moment de rires. **À partir de 14 ans** RÉCOMPENSES :

*Prix du Jury lors de la FINALE du Concours de l’humour des Chevaliers du Fiel le 27 Mai 2019.

*Prix du Public lors de la demi-finale du Concours de l’humour des Chevaliers du Fiel le 26 Mai 2019.

*Demi-Finaliste lors du Concours du Festival de Saint-Sulpice en 2019 au Festival d’Avignon.

*Prix de la Presse au Festival d’Humour de La Ville Dieu Du Temple dans « Rom et Manu » en 2017.

