Romain Pouyau // Recolle les morceaux EMPREINTE Galerie, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Orléans.

Romain Pouyau // Recolle les morceaux

du vendredi 9 juillet au mercredi 14 juillet à EMPREINTE Galerie

**Romain Pouyau arrache, découpe, collectionne, accumule, assemble, colle, décolle et mixe les papiers. Il recycle les affiches de rue, les publicités anciennes, les magazines, les posters dénichés sur les marchés pour donner naissance à de nouvelles partitions graphiques.** Le rendu est rythmé, saturé, coloré. Il se dégage de ses différents collages une mélancolie où s’accumulent visages, corps, messages, typographies et souvenirs. Les compositions oscillent en permanence entre l’ordre et le chaos. Un va-et-vient permanent entre différents courants : nouveau réalisme, art abstrait, street art, pop art… Pour cette 3ème exposition solo à l’Empreinte Galerie présente la production réalisée pendant cette année si particulière. Styles, époques, formes et couleurs…. tout est à nouveau déchiré, mélangé et recollé… morceau par morceau.

Entrée libre

EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T22:00:00;2021-07-10T15:30:00 2021-07-10T22:00:00;2021-07-11T15:30:00 2021-07-11T20:00:00;2021-07-14T15:30:00 2021-07-14T20:00:00