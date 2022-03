Romain Pilon Trio Atelier Sevin Doering Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Romain Pilon Trio Atelier Sevin Doering, 27 mars 2022, Marseille. Romain Pilon Trio

Atelier Sevin Doering, le dimanche 27 mars à 18:00

“Considéré par Jazz Wise comme « un improvisateur brillant », le guitariste Romain Pilon s’est imposé au fil des années comme une figure importante de la scène du jazz Européenne. Formé aux Etats Unis, installé en France depuis une quinzaine d’années , il a joué et enregistré avec un grand nombre de musiciens mondialement reconnus tel que Ben Wendel, Brian Blade, Jeff Ballard, Seamus Blake, Walter Smith III, Sam Yahel…Ceci dans de nombreux pays au travers le monde. Il est de retour à Marseille pour nous présenter : « Falling Grace », son nouvel album consacré aux standards du jazz qui l’ont marqués. Une section rythmique de haut vol complète le trio : l’excellent Yoni Zelnik à la contrebasse et un jeune batteur new yorkais à la réputation grandissante, Adam Arruda. De Duke Ellington à Wayne Shorter, en passant par Miles Davis, Herbie Hancock ou Horace Silver : la musique de ce trio, interactive et généreuse, est le reflet du plaisir que ces trois musiciens ont à jouer ensemble.” Dimanche 27 Mars – 18h00 Ouverture des portes à 17h00 Atelier Sevin – Doering 5 rue du chantier 13 007 Marseille Réservation par SMS au 06 09 53 40 41

15€

♫JAZZ♫ Atelier Sevin Doering 18, rue Neuve sainte Catherine, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T18:00:00 2022-03-27T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Atelier Sevin Doering Adresse 18, rue Neuve sainte Catherine, 13007 Marseille Ville Marseille lieuville Atelier Sevin Doering Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Atelier Sevin Doering Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Romain Pilon Trio Atelier Sevin Doering 2022-03-27 was last modified: by Romain Pilon Trio Atelier Sevin Doering Atelier Sevin Doering 27 mars 2022 Atelier Sevin Doering Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône