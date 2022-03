Romain Pilon Salon-de-Provence, 29 mars 2022, Salon-de-Provence.

Romain Pilon Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-03-29 19:00:00 – 2022-03-29 21:00:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

“Considéré par Jazz Wise comme « un improvisateur brilliant », le guitariste Romain Pilon s’est imposé au fil des années comme une figure importante de la scène du jazz Européenne. Formé aux Etats Unis, installé depuis 15 ans sur Paris, il a joué et enregistré avec un grand nombre de musiciens mondialement reconnus tel que Ben Wendel, Brian Blade, Seamus Blake, Walter Smith III, Sam Yahel ou encore Linda May Han Oh…Ceci dans de nombreux pays au travers le monde.

Il est de retour à l’Imfp avec Fred Pasqua à la batterie et Yoni Zelnik à la contrebasse : deux musiciens hors pairs, accompagnateurs d’exception, qui complètent un trio soudé par sept années de jeu et de nombreux concerts.

Multipliant les influences : de Led Zeppelin à Wayne Shorter, en passant par Miles Davis, Satie ou Jobim…Leur musique, interactive et généreuse, est le reflet du plaisir que ces trois musiciens ont à jouer ensemble.”



Si besoin, quelques “phrases presse”

«Un guitariste à l’originalité merveilleuse» France Musique

“Pilon glides through the music with a superb sense of confidence…” Jazz Times (Usa)

“A wonder of taste and style” Jazz Podium (Germany)

“Pilon is World Class” Financial Times (Uk)

Concert de Jazz

salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/

