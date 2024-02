Romain Lemire Troyes, vendredi 12 avril 2024.

Romain Lemire Troyes Aube

Romain Lemire poursuit sa flânerie dans le paysage de la chanson avec Monument aux Vivants , un album sans artifice, au plus près de lui-même. Les premiers mots donnent la tonalité de l’ensemble. Un mélange de lucidité sereine et d’humour teinté de délicatesse, une forme qui hisse la douceur en étendard et, toujours à portée de voix, le sourire comme un voile de pudeur. Sur le fond, un refus permanent du cynisme tout autant que de la superficialité et un regard sur la vie toujours orienté du côté de la lumière.

Concert organisé par l’Association Troyes Chante en partenariat avec le Théâtre le Quai.

Réservation sur le site de La Maison du Boulanger et sur HelloAsso Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Théâtre Le Quai

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Romain Lemire Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne