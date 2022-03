ROMAIN HUMEAU EN CONCERT Cossé-le-Vivien, 29 avril 2022, Cossé-le-Vivien.

ROMAIN HUMEAU EN CONCERT Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien

2022-04-29 19:30:00 – 2022-04-29 Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien

8 8 EUR Romain Humeau est un chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur et réalisateur, notamment du dernier album de Bernard Lavilliers. Dans le monde du rock français, son groupe Eiffel a laissé quelques traces indélébiles comme le superbe morceau « A tout moment la rue ». Il est incontestablement une figure incontournable du paysage rock français.

Nourri par une passion intacte et une créativité féconde, Romain Humeau est un électron libre. Encore plus depuis qu’il a décidé de s’affranchir des exigences et des contraintes des grandes maisons de disques. Entre deux disques et des projets multiples, il reste proche de la scène et s’accorde cette année quelques dates lors desquelles il jouera seul, avec sa guitare.

En première partie : Le jeune rappeur lavallois Advm !

Entre flow rap et refrains passés à l’autotune, à 17 ans, Advm évoque les tourments et espoirs d’une génération à l’avenir incertain. Que vous soyez attirés par l’amour, la haine ou simplement par l’idée de danser, vous trouverez votre bonheur dans la musique à fleur de peau de cet écorché vif à la puissante présence scénique !

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rendez-vous le vendredi 29 avril pour un concert de Romain Humeau à la salle du FCC ! La première partie sera assurée par le jeune rappeur lavallois Advm.

mairie@cosse-le-vivien.fr +33 2 43 98 80 24 https://www.cosse-le-vivien.fr/2022/02/10/romain-humeau-cosse-le-vivien/

