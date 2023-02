Romain Didier Festival A travers Chants ESPACE ATHENA, 11 mars 2023, SAINT SAULVE.

Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00. Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans !

ROMAIN DIDIER

Dix ans après la sortie de son précédent CD, Romain Didier revient avec un nouvel album « Souviens-moi », salué par la critique, et un nouveau spectacle. Il quitte, sans le perdre des yeux, son piano noir et s’autorise un chemin sur des sentiers scéniques et musicaux différents. Sous l’oeil respectueux et décomplexé de Niobé qui assure la mise en lumière et en espace, il embarque dans l’aventure Philippe Istria aux percussions et retrouve son complice Thierry Garcia aux guitares.

Crédit photo : Jean-Baptiste Millot

VASLO

Quelques pincements de corde, un silence, un souffle…et une voix. Porté par les musiques d’Europe de l’Est, le Klezmer et le fado, ces sonorités qui ouvrent un passage de la mélancolie au festif, VASLO nous tient par un fil entre 2 émotions, 2 réalités. Avec passion et rythme, les choses graves de la vie se muent en volupté, en simple beauté.

D’une voix puissante, caressante, profonde ou cristalline, VASLO nous pose sur un nuage.

Il est accompagné de sa guitare, de sa clarinette et de ses musiciens : Martina Rodriguez au violoncelle et Pierre Mahier à la batterie.

Son premier album, A travers les regards, est sorti le 23 septembre 2020.

DISTINCTIONS

Premier Prix Le Mans Pop Festival 2022 – Prix Georges Moustaki 2021 : Prix du Jury + Prix du Public – Rencontres Matthieu-Côte 2021 : Prix du Jury + Prix du Public – Carrefour de la Chanson 2018 : Premier Prix + Prix du public

