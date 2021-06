Venelles MJC de Venelles Bouches-du-Rhône, Venelles Romain Didier « Dans ce piano tout noir » MJC de Venelles Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

MJC de Venelles, le samedi 4 septembre à 20:30

Dans ce piano tout noir, il y a les chansons de Romain qu’il nous distille sur le ton de la confidence avec en guise d’intermèdes musicaux les perles du répertoire de la chanson francophone : Aznavour, Barbara, Ferré, Lemarque… Dans ce piano tout noir, il y a les souvenirs, les beaux échos et le temps qui passe, la mémoire sépia parfois, il y a les chansons de toutes ces années qui se répondent. Dans ce piano tout noir il y a l’opéra de sa vie… toute l’âme de Romain Didier.. Romain Didier – voix, piano.

16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:30:00

