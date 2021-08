Lille Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, Nord Romain Descharmes Auditorium du Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Alexander Ghindin, bloqué à Moscou pour des raisons que vous pouvez imaginer, ne pourra se produire à Lille cet été, mais nous le retrouverons l’an prochain, (si….) Il sera remplacé par le pianiste français Romain Descharmes. **Programme** Schubert : Impromptus op. 90 Fauré : Barcarolle n°1 et Nocturne n°4 Ravel : Gaspard de la nuit Saint-Saëns : Allegro appassionato op.70 Piano Auditorium du Conservatoire de Lille Rue Alphonse Colas, 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

