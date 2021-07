Paris Petit Bain Paris Romain de Ferron & Wael Alkak (live) x Wael Alkak (live) Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Romain de Ferron & Wael Alkak (live) x Wael Alkak (live) Petit Bain, 6 août 2021, Paris.

18h à 0h

gratuit

Romain de Ferron et Wael Alkak joueront à Petit Bain le 6 Aout 2021

▂ Romain de Ferron (live) : Romain de Ferron est un musicien français multi-instrumentaliste qui explore les mondes de la répétition, du contrepoint et des sons continus. Après avoir abordé l'orgue et les harmoniums sa pratique se concentre désormais autour de la musique électronique.

▂ Wael Alkak (live) : Wael Alkak compose une musique électronique hybride fusionnant les genres. Compositions musicales électroniques, fusion avec des chants et mélodies Levantines, arabes et improvisations live.

Petit Bain
7 port de la Gare
Paris 75013

