Romain Brau chez Madame Arthur MADAME ARTHUR Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h30 à 22h00

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h30 à 22h00

.Public adultes. payant

Entre stand-up et concert, ce spectacle musical est à l’image de son interprète : un ovni total !

Sur scène Romain Brau nous déroule le tapis rouge de ses obsessions et de ses fantasmes : la mode, l’amour, la famille, les réseaux sociaux, le genre et les sexualités.

Pendant 1h15, accompagné au piano par Leslie Bourdin, il nous emporte avec lui dans un monde glamour, puissant, drôle, décalé, mais toujours émouvant. Chez lui la parole est libre et libérée ! Chaque soir, au plus près du public, Romain chante sa vie à vitesse grand V, au rythme de mélodies pop entêtantes, et se met à nu pour mieux nous déshabiller.

On en ressort avec une profonde envie de faire la fête, de s’enivrer de folie douce et de célébrer toutes les différences.

Un spectacle touchant et intimiste, le tout dans une mise en scène

inattendue.

MADAME ARTHUR 75 rue des Martyrs 75018

Contact : https://www.madamearthur.fr/romainbrau/

DR