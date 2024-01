Romain Barreda – » Simulations » Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 2 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-02 21:00

Fin : 2024-04-07 22:15

Laissez-vous embarquer dans l’univers déjanté du Collège-Lycée Roman Polanski ! 2 – 7 avril 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7986-romain-barreda-simulations-avril-2024.html

Romain est formel : c’est trop dur l’oral d’Histoire quand on croit que les nazis sont un plat typique japonais…

Romain interprète quinze personnages aussi drôles qu’attachants, dans une fable moderne où Macron veut remplacer les profs par des robots Google. Oh, la tuile…

Ces profs, aux profils de loosers magnifiques, ont une mission : sauver leur peau !

Quand une bande de bras cassés riposte contre l’Intelligence Artificielle, c ki ki gagne ?

Ce spectacle sincère est un vrai moment d’humour absurde, une ode à l’imagination, tout en traitant avec subtilité de sujets d’actualité. La performance d’acteur est bluffante, l’écriture est tricotée, précise, les silences jubilatoires.

Romain Barreda a reçu 21 prix en 17 Festivals d’humour avec son premier spectacle EN MARCHE !

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine