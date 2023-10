Un bonbon ou un sort Romagne, 31 octobre 2023, Romagne.

Romagne,Vienne

Récolte de bonbons à poney dans les rues de Romagne à partir de 16h. Tarif : 10€.

A partir de 3 ans, accompagnement d’un adulte obligatoire.

Réservation obligatoire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Candy collection on pony in the streets of Romagne from 4pm. Price: 10?

Ages 3 and up, accompanied by an adult.

Reservations required.

Truco o trato en poni por las calles de Romagne a partir de las 16.00 h. Precio: 10 euros.

Para niños a partir de 3 años acompañados de un adulto.

Imprescindible reservar.

Sammeln Sie ab 16 Uhr auf einem Pony Süßigkeiten in den Straßen von Romagne. Preis: 10?

Ab 3 Jahren, Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou