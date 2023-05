Fête Nationale Catégories d’évènement: Romagne

Vienne

Fête Nationale, 14 juillet 2023, Romagne. repas, animation, feux d’artifice.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . . Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



meal, entertainment, fireworks comida, entretenimiento, fuegos artificiales essen, Unterhaltung, Feuerwerk Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

Détails Catégories d’évènement: Romagne, Vienne Autres Adresse Ville Romagne Departement Vienne Lieu Ville Romagne

Romagne Romagne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romagne/

Fête Nationale 2023-07-14 was last modified: by Fête Nationale 14 juillet 2023 Romagné

Romagne Vienne