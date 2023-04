Marché à la ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers, 12 août 2023, Rom.

Marché à la Ferme de la Pérotonnerie à Rom.

Samedi 12 août de 10h à 12h30.

Visite découverte du patrimoine de Rom et de l’élevage et de la fromagerie, proposée par Mathilde Véron, Virounerie en Poitou

06 61 42 50 92 – 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 12:30:00. .

6 Rue des Marronniers La Ferme de la Pérotonnerie

Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Market at the Ferme de la Pérotonnerie in Rom.

Saturday August 12th from 10am to 12:30pm.

Discovery visit of the heritage of Rom and of the farm and cheese factory, proposed by Mathilde Véron, Virounerie en Poitou

06 61 42 50 92 ? 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr

Mercado de la Ferme de la Pérotonnerie en Rom.

Sábado 12 de agosto de 10.00 a 12.30 h.

Visita del patrimonio de Rom y de la granja y quesería, propuesta por Mathilde Véron, Virounerie en Poitou

06 61 42 50 92 ? 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr

Markt auf der Ferme de la Pérotonnerie in Rom.

Samstag, 12. August, von 10.00 bis 12.30 Uhr.

Entdeckungstour durch das Kulturerbe von Rom sowie die Viehzucht und die Käserei, angeboten von Mathilde Véron, Virounerie en Poitou

06 61 42 50 92 ? 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Pays Mellois