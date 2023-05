Apéro-Arkéo : l’oryctérope, la bête de Rauranum Salle du plan d’eau, 16 juin 2023, Rom.

Apéro-Arkéo : l’oryctérope, la bête de Rauranum

Vendredi 16 juin à 19h salle du plan d’eau à Rom

5€ / adulte

2,5€ / prix réduit

Réservation souhaitée – Limité à 35 personnes

Musée de Rauranum : 05 49 27 26 98.

Salle du plan d’eau

Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Apero-Arkeo : the aardvark, the beast of Rauranum

Friday, June 16 at 7 pm in the hall of the plan d?eau in Rom

5? / adult

2,5? / reduced price

Reservation required ? Limited to 35 people

Museum of Rauranum : 05 49 27 26 98

Apero-Arkeo : el oso hormiguero, la bestia de Rauranum

Viernes 16 de junio a las 19:00 h en la Sala del plan de agua de Rom

5? / adulto

2,5? / precio reducido

Reserva obligatoria ? Limitada a 35 personas

Museo Rauranum: 05 49 27 26 98

Apéro-Arkéo: Das Orykterop, das Tier von Rauranum

Freitag, 16. Juni um 19 Uhr Salle du plan d’eau in Rom

5 ? / Erwachsener

2,5 / ermäßigter Preis

Reservierung ist erwünscht ? Begrenzt auf 35 Personen

Museum von Rauranum: 05 49 27 26 98

