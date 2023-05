La Nuit des Musées à Rauranum Place de l’Église, 13 mai 2023, Rom.

La Nuit des Musées à Rauranum

Samedi 13 mai de 19h à 22h à Rom

Thèmes : les 12 travaux d’Hercule et le loup.

Gratuit.

Place de l’Église Rauranum

Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Night of the Museums in Rauranum

Saturday May 13 from 7 pm to 10 pm in Rom

Themes: the 12 labors of Hercules and the wolf.

Free

La Noche de los Museos en Rauranum

Sábado 13 de mayo de 19:00 a 22:00 en Rom

Temas: los 12 trabajos de Hércules y el lobo.

Entrada gratuita

Die Nacht der Museen in Rauranum

Samstag, 13. Mai von 19:00 bis 22:00 Uhr in Rom

Themen: Die 12 Arbeiten des Herkules und der Wolf.

Kostenlos

