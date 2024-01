Alexis TCHOLAKIAN Trio Roll’Studio Marseille, samedi 27 janvier 2024.

Alexis TCHOLAKIAN Trio ♫JAZZ♫ Samedi 27 janvier, 18h30 Roll’Studio 15€ / adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T18:30:00+01:00 – 2024-01-27T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T18:30:00+01:00 – 2024-01-27T21:00:00+01:00

Le pianiste Alexis Tcholakian propose une vision du jazz placée sous de groovy et romantiques auspices. Entouré de l’une des très belles rythmiques de la scène jazz hexagonale, il vous convie à un voyage romanesque, une promenade sensuelle et colorée pétrie de swing et de groove, entre ombre et lumière…

Répertoire de compositions originales, de standards jazz et de compositions de grands pianistes jazz contemporains (Bill Evans, Michel Petrucciani, Keith Jarrett, Kenny Barron, Fred Hersch, Enrico Pieranunzi, Chick Corea, Richie Beirach, Mulgrew Miller…).

Alexis TCHOLAKIAN piano

Lilian BENCINI contrebasse

Fred PASQUA batterie

https://alexistcholakian.bandcamp.com/album/inner-voice-vol-1

https://www.youtube.com/user/alexistcholakian

https://www.facebook.com/tcholakian.alexis

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claire.abram@rollstudio.fr »}] [{« link »: « https://alexistcholakian.bandcamp.com/album/inner-voice-vol-1 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « piano jazz, jazz trio, solo piano », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Alexis Tcholakian », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/ytc/AIf8zZQkOX5Um6i3meToXpkgSG59w4JltTTzSrTRWlUBpw=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/user/alexistcholakian », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/user/alexistcholakian »}, {« link »: « https://www.facebook.com/tcholakian.alexis »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]