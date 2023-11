YARON QUARTET Roll’Studio Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

YARON QUARTET Samedi 16 décembre, 18h30 Roll’Studio 15€ / adhésion annuelle 3€

C’est l’histoire d’une rencontre en 2005, entre Yaron, saxophoniste israélien fraîchement installé en Provence, et Alain, Eric et Claude, les marseillais qui l’accueillent chaleureusement et musicalement.Depuis ce jour ils se retrouvent régulièrement à revisiter les belles compositions du vaste monde du jazz (Bop, Jazz Rock, Jazz Contemporain), et se composent leur propre univers…

Yaron SEMIAT sax ténor & flute, Eric GUIGO piano, Alain PUJOL basse, Claude MENILLO batterie

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5NW1SffM8

