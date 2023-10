Paola LEONE & Robert ROSSIGNOL Roll’Studio Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

Paola LEONE & Robert ROSSIGNOL Samedi 11 novembre, 18h30 Roll’Studio 15€ / adhésion annuelle 3€

Le spectacle de Paola Leone et Robert Rossignol est une expérience unique qui mélange poésie, amour et érotisme.

Cette performance originale vous transportera dans un monde de rêves et de désirs à travers une série d’histoires d’amour…

Paola LEONE, Interprete, Auteur, Graphiste

Robert ROSSIGNOL, Pianiste arrangeur, Grand prix du Jury Festival Musique sur court-métrage Casque d’or 1998 à Paris

https://youtu.be/vo-hZCrKYB8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T18:30:00+01:00 – 2023-11-11T21:30:00+01:00

