Christophe LELOIL & Rob CLEARFIELD Roll’Studio Marseille, 17 juin 2023, Marseille.

Christophe LELOIL & Rob CLEARFIELD Samedi 17 juin, 19h30 Roll’Studio 15€ / Gratuit pour les – de 12 ans

Ouverture des portes à 19h

Christophe LELOIL, Trumpet flügelhorn

Rob CLEARFIELD, Piano

Il est des rencontres dont l’évidente alchimie est instantanément mise au service d’une musicalité sans faille : celle du trompettiste Christophe Leloil et du pianiste Rob Clearfield en fait partie !

https://youtu.be/nuri0spU-og

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claire.abram@rollstudio.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 65 30 36 59 »}] [{« data »: {« author »: « Studio Escobette », « cache_age »: 86400, « description »: « Il est des rencontres dont l’u00e9vidente alchimie est instantanu00e9ment mise au service d’une musicalitu00e9 sans faille : celle du trompettiste Christophe Leloil et du pianiste Rob Clearfield en fait partie.nnChristophe Leloil : trompette, buglenRob Clearfield : pianonnInterviews des artistes, photos et davantage sur https://remilab.fr/captations-video/du-haut-de-loustalet/nn00:00 Lu (et…) (Christophe Leloil)n03:56 Val Verde (Christophe Leloil)n09:04 Tragedy (Rob Clearfield)nnProduit par le Studio EscobettenVidu00e9o : Ru00e9mi Denis & Paola ManginnAudio : Ru00e9mi Denis », « type »: « video », « title »: « Du Haut de l’Oustalet | Episode nu00b09 | Christophe Leloil & Rob Clearfield », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nuri0spU-og/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nuri0spU-og », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIBoFgISSs5pUfSUnaSQCRQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/nuri0spU-og »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00