Bernard Abeille invite Claudine François Roll’Studio Marseille, 10 juin 2023, Marseille.

Ouverture des portes à 19h

Bernard Abeille, Contrebasse

Claudine François, Piano

Le contrebassiste marseillais Bernard Abeille n’est pas seulement musicien, il est un fervent défenseur de notre planète et un amoureux des baleines. Depuis plus de vingt ans, il délivre son message par le biais du spectacle vivant.

https://youtu.be/5R_2qYR7dhQ

