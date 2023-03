3G Roll’Studio Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

3G Roll’Studio, 25 mars 2023, Marseille. 3G Samedi 25 mars, 18h30 Roll’Studio 15€ + adhésion Gilles ALAMEL , Batterie

Grégory LACHAUX , Piano

Nghia DUONG , Contrebasse Le 3G trio est la réunion de trois musiciens parmi les plus émérites de notre région. Traditionnellement choisi pour accompagner les solistes locaux ou de passage en ville, le trio à développé un style et une esthétique propres, revisitant les standards de la musique Jazz avec une couleur personnelle et affirmée. https://dai.ly/x54dmxp Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claire.abram@rollstudio.fr »}] [{« link »: « https://dai.ly/x54dmxp »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T18:30:00+01:00 – 2023-03-25T21:00:00+01:00

