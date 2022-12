SOUL ADDICT SINGERS Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SOUL ADDICT SINGERS Roll'Studio, 17 décembre 2022, Marseille. SOUL ADDICT SINGERS Samedi 17 décembre, 18h30

15€

♫♫♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Les Soul Addict Singers sont un groupe formé d’une quinzaine d’accros au gospel et à la Soul Music. Ils se produisent depuis maintenant 10 ans dans la région, et font résonner leurs bonnes vibrations en mêlant negro-spirituals, chants traditionnels africains et gospels contemporains… Leur énergie communicative ne manquera pas de vous réjouir ! Chef de Choeur: Cyril MARTIAL Piano: Robert ROSSIGNOL Basse: Emmanuel ROSSIGNOL Batterie: Raphael ROSSIGNOL

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T18:30:00+01:00

2022-12-17T20:30:00+01:00

