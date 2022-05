Rolling String Quartet en Showcase Dijon, 7 mai 2022, Dijon.

Les Rolling String Quartet seront en show case au Delirium le 7 mai !

Le quator à corde rock a fait plus de 80 concerts dans des sites prestigieux en France (Philharmonie de Paris, Centre Georges Pompidou, Palais des congrès de Paris, Cité des sciences et de l’industrie etc.) et à l’étranger (Milan, Bruxelles, Rio, Sao Paulo).

Partout où ils sont passés, l’enthousiasme du public était à son comble lorsqu’ils réinterprétaient des chefs d’œuvres Pop Rock. Ils ont aujourd’hui décidé de se consacrer uniquement à ce répertoire, avec des arrangements à leur cru qui conservent toute l’énergie du Rock. Leur premier EP Electric Juice sorti en octobre 2021 sera au programme de cette soirée.

