Roller party • une soirée ambiance fête foraine années 90′ La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Roller party • une soirée ambiance fête foraine années 90′ La Maison des métallos, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 17h00 à 23h55

.Tout public. A partir de 6 ans. payant tarifs libres 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez !) Patins à roulette, danse et dj set. L’acrobatie, il ne suffit pas de la voir pour l’apprécier, il faut l’éprouver. Alors, c’est le moment de se lancer ! Venez faire la fête sur les roulettes ! À la suite du spectacle De bonnes raisons, on allume les platines, on fait tourner la boule à facettes et on chausse les patins à roulettes. Les néo forains débarquent de Nantes avec un camion débordant de sensations pour une ambiance de fête foraine des années 90 ! Du 30 au 46, il y en aura pour tout monde, enfants comme adultes aventureux : bienvenu·es à la Maison des métallos pour une Roller party sur un dancefloor à paillettes. → Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte

→ Patins à roulettes mis à disposition sur présentation d’une carte d’identité

→ Possibilité d’emmener ses propres patins

→ Pas de protections fournies. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/before-volte-cirque-roller-party 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1222&lng=1

Chama Chereau

