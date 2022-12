ROLLER PARTY DE NOËL Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert

ROLLER PARTY DE NOËL Saint-Mars-du-Désert, 16 décembre 2022, Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert. ROLLER PARTY DE NOËL Salle Sylvain Desormeaux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

2022-12-16 19:20:00 – 2022-12-16 Saint-Mars-du-Désert

Loire-Atlantique Saint-Mars-du-Désert L’association Millenium Patinage organise cet événement le 16 décembre, à partir de 18h30 à la salle Sylvian Desormeaux.

Venez-vous amuser dans une ambiance de Noël avant les vacances.

Restauration sur place. Entrée gratuite Venez-vous amuser dans une ambiance de Noël https://www.saint-mars-du-desert.fr/ Saint-Mars-du-Désert

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert Autres Lieu Saint-Mars-du-Désert Adresse Salle Sylvain Desormeaux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique Ville Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert lieuville Saint-Mars-du-Désert Departement Loire-Atlantique

ROLLER PARTY DE NOËL Saint-Mars-du-Désert 2022-12-16 was last modified: by ROLLER PARTY DE NOËL Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert 16 décembre 2022 Loire-Atlantique Saint-Mars-du-Désert Salle Sylvain Desormeaux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique