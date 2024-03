Roller party avec Flaneurz RSC à l’Extra bal Extra bal Saint-Ouen-sur-Seine, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. payant

7 euros.

Rouler en liberté te manque ? Pas de souci on a la solution !

Parce que vous l’avez adorée, la Roller Party organisée par l’Association Flaneurz Roller Skating Club est de retour pour vous faire passer une soirée de folie à COMMUNALE. Cette fois-ci, le thème sera Carnaval ! Alors sortez vos plus beaux costumes, vos patins les plus colorés et préparez-vous à une soirée endiablée sur la piste !

Au programme : des DJ Set de qualité pour vous faire rouler et danser jusqu’au bout de la nuit et une ambiance carnavalesque ! Alors quoi de mieux ?

Rendez-vous sur la piste !

Possibilité de venir avec ses propres patins ou location possible auprès de Flaneurz RSC à l’entrée de la salle (à régler à la fin en fonction du temps passé, 5 euros par heure supplémentaire).

Plus d’informations : communalesaintouen.com

Extra bal 10, bis rue de l’hippodrome 93400

Contact : https://dice.fm/partner/dice/event/3bnng-roller-party-spcial-carnaval-avec-flaneurz-rsc-30th-mar-extra-bal-saint-ouen-sur-seine-tickets?dice_id=2630578&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=DICE&dice_feature=mio_marketing&_branch_match_id=1229741261046028837&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1fdNMkkzMUyxSEo2TQIAubnXdCEAAAA%3D

Communale Saint-Ouen RollerParty Communale Saint-Ouen