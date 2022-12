Roller Disco – Les ateliers de Noël Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère Brest Roller Derby vous invite à son premier Roller Disco ! 16h-20h : initiation roller en famille / 20h-22h : Roller Disco sur le dancefloor de la Place des Machines ! Possibilité de location de patins et protections au tarif de 2€ (attention, quantité limitée, privilégiez les vôtres !). Accessible aux personnes à mobilité réduite. +33 2 98 37 36 00 Rue de Pontaniou Ateliers des Capucins Brest

