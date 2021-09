Paris Le Trinquet Village île de France, Paris Roller Dance Party Le Trinquet Village Paris Catégories d’évènement: île de France

Roller Dance Party Le Trinquet Village, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Roll Bounce by Sonikem A l’occasion de Nuit Blanche, venez participer à une Roller Dance Party : la Roll Bounce by Sonikem. Cette soirée remet au goût du jour l’ambiance festive des Roller Party américaines. Avec une sélection musicale de qualité, des animations et des initiations au cours de la soirée, c’est un événement à ne pas rater ! Alors, si vous rêvez de vous retrouvez dans une fête disco culte et de vibrez au rythme d’un DJ set, chaussez vos patins à roulettes et partez enflammer le roller-dancefloor en compagnie de danseurs professionnels ou d’amateurs venus tenter l’expérience. Pour vous rafraîchir, les bars et food trucks du Trinquet Village vous attendent ! DJ: Sonikem Speaker: Hakim Hachouche @hakim_hachouche Animatrice Roller: Laurence Sabas @laurencesabasrollerdance Événement organisé par l’association artistique et culturelle Blender, qui promeut le travail des artistes grâce à son magazine et l’organisation d’évènements. Soirée performance réalisée avec le soutien logistique du Trinquet Village. L’artiste sur Instagram Website Nuit Blanche -> Nuit Blanche Le Trinquet Village 8 Quai Saint Exupéry Paris 75016

9 : Porte de Saint-Cloud (607m) 9 : Exelmans (638m) 22, 62, 72 : Porte de Saint Cloud C : Pont du Garigliano 3a : Pont de Garigliano

Contact : https://www.trinquet-village.fr https://www.facebook.com/TrinquetVillage Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

