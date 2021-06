Pornic Pornic Loire-Atlantique, Pornic ROLLER BRASS BAND Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

ROLLER BRASS BAND Pornic, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Pornic. ROLLER BRASS BAND 2021-07-11 14:00:00 – 2021-07-11 14:00:00

Pornic Loire-Atlantique Les musiciens & danseurs du Roller Brass Band conjuguent à merveille acrobaties sur rollers et technicité musicale impressionnante sur des arrangements de funk, variété américaine, chanson française avec des reprises de Toto, Michael Jackson, Bill Withers, Joe Dassin, ainsi que quelques compositions.

Alternant déambulations scénographiées et séquences statiques dansées, Roller Brass Band abolit les frontières entre marching band, parade de cirque & spectacle de rue.

La seule fanfare au Monde sur patins à roulettes ! Spectacle de déambulation! culture@pornic.fr +33 2 40 82 31 11 http://www.pornic.fr/ Spectacle de déambulation! Les musiciens & danseurs du Roller Brass Band conjuguent à merveille acrobaties sur rollers et technicité musicale impressionnante sur des arrangements de funk, variété américaine, chanson française avec des reprises de Toto, Michael Jackson, Bill Withers, Joe Dassin, ainsi que quelques compositions.

Alternant déambulations scénographiées et séquences statiques dansées, Roller Brass Band abolit les frontières entre marching band, parade de cirque & spectacle de rue.

La seule fanfare au Monde sur patins à roulettes !

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornic Adresse Ville Pornic lieuville 47.11486#-2.10036