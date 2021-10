Paris AccorHotels Arena (ex POPB) île de France, Paris Rolex Paris Masters 2021 AccorHotels Arena (ex POPB) Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 30 octobre au 7 novembre 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 21h

payant

Le tennis indoor revient à l'AccorHotels Arena du 30 octobre au 7 novembre 2021. Le Rolex Paris Masters, c'est le rendez-vous tennis incontournable de la fin d'année. En famille ou entre amis, venez vibrer auprès des meilleurs joueurs mondiaux et vivre ce tournoi unique au cœur de Paris ! Lors de l'édition 2020 du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev s'est imposé après une victoire en finale face à Alexander Zverev. Cette année, le russe n° 2 mondial revient pour défendre son titre. À ses côtés, le gratin du circuit mondial et les derniers tickets pour les ATP Finals à glaner. A noter que le tableau de simple comptera 56 joueurs. Aux 44 joueurs admis directement dans le tableau final, s'ajouteront en effet 4 wild-cards, 7 joueurs issus des qualifications et 1 « Special Exempt ». Qui fera le voyage à Paris cette année ? Découvrez vite la liste des participants

